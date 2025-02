Navigieren nach Zahlen

Nicht neu ist für die meisten Anwenderm, dass Sie mit der Tastenkombination "Ctrl+Tab" zum nächsten im Browser geöffneten Reiter wechseln können. Zurück geht es dann mit dem Shortcut "Ctrl+Shift+Tab". Was sich hingegen noch nicht bei jedem Websurfer herumgesprochen hat: Die Control-Taste lässt sich auch zum direkten Anspringen eines Tabs nutzen, und zwar mit "Ctrl+<Ziffer>". Die Tastenkombination "Ctrl+3" bringt also etwa den dritten geöffneten Reiter in den Vordergrund. Besonders praktisch: Der Shortcut funktioniert auf allen gängigen Browsern, also etwa Chrome, Firefox und Edge.