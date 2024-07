Fachliteratur stets im Blick

Nicht immer genügt ein vier- oder sogar fünfseitiger Workshop-Artikel im IT-Administrator, um ein Thema bis ins letzte Detail abzubilden. Ein Fall für hilfreiche Fachliteratur, die zwischen zwei Buchdeckeln deutlich mehr Platz zur ausführlichen Behandlung eines Inhalts bietet. Wie im Heft finden Sie deshalb auch auf unserer Webseite interessante Buchbesprechungen, in denen wir Ihnen spannende Publikationen vorstellen und auf Schwachen und Stärken abklopfen.

In unseren Buchbesprechungen versuchen wir, sowohl für Einsteiger als auch für Profis gedachte Werke vorzustellen. Beim kürzlich besprochenen "Windows & Mac" etwa handelt es sich um einen empfehlenswerten wie kompakten Ratgeber für Nutzer, die regelmäßig in einer gemischten Umgebung arbeiten. Das englischsprachige Buch "Fighting Phishing" hingegen liefert auf satten 448 Seiten nicht nur eine Bestandsaufnahme bestehender Bedrohungen durch Phishing, sondern legt detailliert dar, wie sich diesen auf strategischer Ebene effektiv begegnen lässt. Damit empfiehlt sich das Werk als essenzielle Lektüre für alle, die in der IT-Sicherheitsbranche tätig sind.

Ob Instagram, Scrub oder Microsoft Azure – zu nahezu allen IT-Themen sind in den Buchbesprechungen mal dicke und mal dünne Publikationen zu finden. Die Datenbank umfasst mittlerweile mehr als 100 Erscheinungen und wird laufend mit Material aus den aktuellen Ausgaben des IT-Administrator aktualisiert.