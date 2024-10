Bundeswehr verstärkt IT-Schutz mit neuer VPN-Software

Die BWI GmbH, das IT-Systemhaus der Bundeswehr, arbeitet an einem großflächen Roll-out des VPN-Software-Clients genuconnect, der künftig bis zu 250.000 Endanwendern einen sicheren Zugriff auf die Netzwerke der Bundeswehr ermöglichen soll. Dabei erkennt die Software vertrauenswürdige Netze und passt die Verbindungen automatisch an.

Die bereits von der BWI eingesetzte Hardware-Lösung genucard – ebenfalls von genua – sichert bislang die VPN-Verbindungen der User ab. Die VPN-Software genuconnect ist hingegen tief in den Endgeräten integriert und sichert neben VPN-Verbindungen auch Kommunikationsschnittstellen wie WLAN und Mobilfunk ab.

Durch den Mechanismus zur "Trusted Net Detection" (TND) erkennt die Software vertrauenswürdige Netzwerke und passt die Verbindungen automatisch an, was den Nutzern ein hohes Maß an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bieten soll.

Zudem erfüllt genuconnect die Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Schutz von Dokumenten mit dem Geheimhaltungsgrad "Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD). Das System gewährleistet somit, dass die Kommunikation innerhalb der Bundeswehr den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.

Digitale Souveränität

"Mit genuconnect können wir nicht nur eine einheitliche Lösung für den sicheren Zugriff berechtigter User auf Netzwerke der Bundeswehr implementieren, die zugelassenen Produkte des deutschen Herstellers genua sind auch ein Beitrag zur digitalen Souveränität der Bundeswehr", sagt Frank Leidenberger, Chief Executive Officer der BWI.

genuconnect ist eine VPN-Software, die eine sichere Verbindung zwischen Remote-Arbeitsplätzen und dem Netzwerk einer Organisation herstellt. Die Software bietet dabei Schutz für sensible Daten, insbesondere bei der Arbeit im Homeoffice oder unterwegs, und erfordert die Verwendung von Smartcards zur zusätzlichen Absicherung.

Sie unterstützt Laptops und Tablets mit Windows 10 und 11 und verspricht eine reibungslose Integration mit bestehenden Sicherheitslösungen wie Festplattenverschlüsselung und Endpoint Protection. Die Verwaltung von genuconnect erfolgt über Windows-Tools, was eine einfache Installation und Konfiguration ermöglichen soll. Zum Einsatz kommen dabei IPsec und BSI-konforme Verschlüsselungsalgorithmen.