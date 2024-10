Canvas erweitert ChatGPT für komplexe Projekte

Die neue Funktion befindet sich derzeit in einer frühen Betaphase und wird zunächst für Nutzer von ChatGPT Plus und Team weltweit verfügbar gemacht. Ab der nächsten Woche sollen auch Unternehmenskunden sowie Bildungsnutzer Zugriff erhalten, und nach der Betaphase ist eine Ausweitung auf alle Nutzer geplant.

Canvas soll besonders in Szenarien nützlich sein, in denen die bisherige Chat-Oberfläche an ihre Grenzen stößt, etwa bei Projekten, die kontinuierliche Bearbeitungen und Korrekturen erfordern. Mit Canvas können Benutzer gezielt Abschnitte hervorheben, an denen ChatGPT arbeiten soll, ähnlich wie bei einem Lektor oder Code-Reviewer.

Zudem bietet die neue Benutzeroberfläche verschiedene Abkürzungen, um schnell Änderungen wie das Anpassen der Textlänge oder das Beheben von Programmierfehlern vorzunehmen. Nutzer behalten dabei stets die volle Kontrolle über ihre Projekte und können zudem ältere Versionen ihrer Arbeit wiederherstellen.

Für Programmierer bietet Canvas eine übersichtliche Möglichkeit, Änderungen am Code besser nachzuverfolgen. So kann ChatGPT beispielsweise Log-Einträge hinzufügen, um den Code verständlicher zu machen, oder Kommentare einfügen, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Zudem unterstützt die Funktion die Portierung von Code in verschiedene Programmiersprachen wie JavaScript, Python oder C++. OpenAI plant, diese Funktionen weiter auszubauen und die Transparenz bei den vorgenommenen Änderungen zu verbessern.

Die Entwicklung von Canvas basiert auf dem Modell GPT-4o, das gezielt darauf trainiert wurde, als kreativer Partner zu fungieren. Ein wesentlicher Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, wann die Canvas-Oberfläche automatisch aktiviert wird und wie das Modell zwischen gezielten Bearbeitungen und vollständigen Überarbeitungen unterscheidet.

Die Qualität und Genauigkeit der Modellvorschläge wurde demnach sowohl durch automatisierte als auch durch manuelle Tests überprüft. OpenAI hat zudem angekündigt, die Funktion von Canvas kontinuierlich anhand von Nutzerfeedback weiter zu verfeinern und zu verbessern.