Ladebox gegen Kabelsalat

Mit der "Charge Box" bietet Konstantin Slawinski eine Aufbewahrungsbox an, die beim Verstauen von Netzteilen, Ladegeräten und USB-Kabeln helfen soll. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und bietet unter der Abdeckung Platz für eine Mehrfachsteckdose sowie die zugehörigen Kabel.

Die Abdeckung dient gleichzeitig als Ablagefläche für elektronische Geräte während des Ladevorgangs. Erhältlich ist sie in verschiedenen Materialien wie Filz, Kalbsleder oder Kork. Im Alltag kann die Box helfen, Kabel aus dem Sichtfeld zu entfernen und Stolperfallen oder potenzielle Gefahrenquellen – etwa durch Haustiere oder Kinder – zu reduzieren. Auch im Homeoffice ist damit ein aufgeräumterer Arbeitsplatz möglich. Die Charge Box ist in mehreren Farben verfügbar und lässt sich optisch an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anpassen.