Checkmk 2.4: Erhöhte Sichtbarkeit

Hewlett Packard Enterprise hat eine neue Generation von Servern vorgestellt. Die acht neuen ProLiant Compute Gen12-Server sind mit Intel-Xeon-6-Prozessoren ausgestattet und verfügen über die aktualisierte Management-Technologie HPE Integrated Lights Out in Version 7. Dabei sollen die Server vor Quanten-Hacks sicher sein und deutliche Fortschritte in Sachen Energieeffizienz bieten.