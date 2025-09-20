Ordnung dank Multifunktions-Clipboard

Wenn Dokumente, Notizen und Ausdrucke überhandnehmen, schafft das Clipboard der I-Spire-Serie von Fellowes Ordnung. Darauf lassen sich Unterlagen im Hoch- oder Querformat fixieren, sodass sie beim Arbeiten am Bildschirm stets im Blick bleiben.

Das 4-in-1-Design macht das Clipboard besonders vielseitig: Es dient nicht nur als klassisches Klemmbrett, sondern auch als Tablet-Ständer oder – mit passenden Stiften – als Memoboard für spontane Ideen. Der beschwerte Fuß sorgt für sicheren Halt, bis zu 15 Seiten im DIN-A4-Format finden Platz. Ein Aufbau ist nicht erforderlich, und die aufrechte Position erleichtert das Lesen sowie das parallele Tippen am Rechner. So bleibt der Schreibtisch übersichtlich und die Hände frei für die eigentliche Arbeit.