Neue Cloud-Suite für Europa

Die beiden deutschen Anbieter IONOS und Nextcloud wollen mit einer neuen Cloud-basierten Office-Suite eine Alternative zu etablierten Kollaborationsplattformen schaffen. Auf dem Nextcloud Summit in München stellten sie das Projekt Nextcloud Workspace vor, das speziell auf Unternehmen und Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und Compliance ausgerichtet ist. Die Lösung basiert vollständig auf Open-Source-Technologie und soll in deutschen Rechenzentren betrieben werden.

Souveränität durch Offenheit

Nextcloud Workspace soll sich von bestehenden Lösungen vor allem durch Transparenz und Kontrolle unterscheiden. Anwenderinnen und Anwender sollen vollständige Datenhoheit behalten – ein Aspekt, der laut den beteiligten Unternehmen vor allem in regulierten Branchen und im öffentlichen Sektor zunehmend gefragt ist. Die technische Basis bildet die bereits etablierte Nextcloud-Plattform, die von IONOS im Rahmen von Managed Services bereitgestellt wird.

Mit dem Projekt greifen IONOS und Nextcloud eine wachsende Debatte um digitale Unabhängigkeit in Europa auf. Während US-basierte Dienste wie Microsoft 365 oder Google Workspace in vielen Unternehmen dominieren, wächst der Wunsch nach datenschutzkonformen Alternativen, die europäischem Recht unterliegen.