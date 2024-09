Neo4j baut Cloud-Graphdatenbank aus

Neo4j hat sein Portfolio rund um die Cloud-Graphdatenbank "Neo4j AuraDB" mit zahlreichen neuen Features ausgestattet. Das Datenbank-Managementsystems soll Unternehmen dabei helfen, Graph-Anwendungen mit jeder Art von Workload und für unterschiedlichste Anwendungsfälle schnell und einfach zu testen, zu entwickeln und in die Produktion zu überführen.

Zu den erweiterten Features von Neo4j AuraDB zählt unter anderem die neue, GenAI Copilot getaufte Konsole. Diese bietet eine zentrale Plattform, um Daten über alle Neo4j-Tools und -Services hinweg einheitlich zu verwalten, zu importieren (Data Ingestion), zu modellieren und zu visualisieren. Mithilfe der Konsole können Entwickler und Administratoren jetzt zudem in natürlicher Sprache mit der Konsole interagieren – Kenntnisse der Abfragesprache Cypher sind nicht nötig. Über den neuen No/Low-Code-Dashboard-Builder NeoDash können Anwender Graphen, Diagramme, Tabellen, Karten und weiteres Bildmaterial erstellen und in die Benutzeroberfläche integrieren. NeoDash wurde zunächst als Teil von Neo4j Labs entwickelt und getestet. Ab sofort steht der Builder auch Entwicklern auf Neo4j AuraDB als vollständig unterstütztes Feature zur Verfügung.

Dank der deutlich gesteigerten Lesekapazität soll die Neo4j-Graphdatenbank nun 15-mal mehr Echtzeitdaten pro Cluster verarbeiten, ohne dabei Kompromisse bei Latenz oder Leistung einzugehen. Das ermöglicht laut Anbieter eine unterbrechungsfreie Verarbeitung von datenintensiven Analyse-Workloads, selbst wenn das Datenvolumen steigt. Neo4j hat sein Cloudportfolio zudem um eine neue, kosteneffektive Produktversion für den Einsatz im geschäftskritischen Unternehmensumfeld erweitert. AuraDB Business Critical ist für hochverfügbare Workloads konzipiert, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern. Im Vergleich zur bisherigen Enterprise Version ist die neue Version laut Anbieter um 20 Prozent günstiger. Unternehmen, die die Neo4j Graphdatenbank in speziellen Umgebungen einsetzen, können wie gewohnt AuraDB Virtual Dedicated Cloud (vormals AuraDB Enterprise) verwenden.

Aufgrund neuer Features in AuraDB sollen Unternehmen nicht zuletzt besser in der Lage sein, ihre Graph-Anwendungen zu sichern und Compliance-konform zu managen. Dazu gehören von der Organisation selbst verwaltete Encryption Keys, um Daten zu schützen, sowie Security Log Forwarding, um Sicherheitsprotokolle in Echtzeit zu streamen und zu überprüfen. Bereits Anfang 2024 erreichte Neo4j SOC 2 Typ 2 und HIPAA-Konformität und besitzt darüber hinaus weitere Zertifizierungen.