Cloudflare-Report 2024: Das Internet in Zahlen

Cloudflare hat seinen jährlichen Bericht "Das Jahr im Rückblick" veröffentlicht und wirft darin einen Blick auf die internetbezogenen Entwicklungen des Jahres 2024. Bemerkenswert ist der weltweite Anstieg des Datenverkehrs um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was die zunehmende Vernetzung von Menschen und Geräten verdeutlicht. Aber auch an Gefahren hat es nicht gemangelt.

Der Cloudflare-Jahresrückblick offenbart aktuelle Trends in verschiedenen Onlinebereichen: Im Ranking der beliebtesten Internetdienste behauptet Google zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz, gefolgt von Facebook, Apple und TikTok. Erstmals schaffte es WhatsApp in die Top 10. Im Bereich der generativen KI-Dienste dominiert OpenAI erneut, während Codeium, Claude und CoPilot als Neuankömmlinge Aufmerksamkeit erregen. In der Gaming-Branche thronten Roblox und Steam an der Spitze, mit Minecraft als neuem Aufsteiger.

Der Bericht beleuchtet auch die Schattenseiten des Internets. Cybersicherheit entwickelt sich zu einer wachsenden Herausforderung – rund 6,5 Prozent des gesamten Traffics wurden als potenziell bösartig eingestuft. Die Gaming- und Glücksspielbranche avancierte zum Hauptziel von Cyberangriffen, noch vor dem Finanzsektor.

Besonders auffällig waren staatlich angeordnete Internetausfälle, die in mehr als der Hälfte aller globalen Netzwerkunterbrechungen resultierten, oft als Reaktion auf Proteste oder zur Verhinderung von Prüfungsbetrug. Auch die Aktivität von KI-Bots und -Crawlern hat 2024 Cloudflares Aufmerksamkeit erregt: Bytespider von ByteDance und ClaudeBot von Anthropic waren zwar die aktivsten Crawler, ihr Traffic ist jedoch im Jahresverlauf schrittweise gesunken.