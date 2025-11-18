Cloudflare-Störung legt zahlreiche Webseiten lahm

Zahlreiche Webseiten weltweit waren am Dienstag zeitweise nicht erreichbar. Nutzer sahen stattdessen Cloudflare-Fehlermeldungen, die auf Probleme im globalen Netzwerk des Anbieters hinwiesen. Betroffen waren unter anderem der Social-Media-Dienst X sowie ChatGPT. Diese konnten ihre Inhalte nicht laden. Und auch AWS hatte mit Ausfällen zu kämpfen.

Cloudflare hat am Mittag des 18. November eine großflächige Störung in seinem globalen Netzwerk erlebt, die zeitweise zu erheblichen Ausfällen führte. Auf zahlreichen Webseiten erschienen Fehlermeldungen, unter anderem der Hinweis, Nutzer müssten "challenges.cloudflare.com freischalten". Das deutete darauf hin, dass zentrale Sicherheits- und Challenge-Dienste des CDN-Anbieters nicht zuverlässig erreichbar waren. Die Störung betraf viele Webdienste, die Cloudflare für Performance-Optimierung und DDoS-Schutz einsetzen.

Browseranfragen blieben hängen

Laut der Statusmeldung verzeichnete Cloudflare ab 12:48 Uhr MEZ (11:48 Uhr UTC) weit verbreitete 500-Fehler sowie Ausfälle beim Cloudflare-Dashboard und der zugehörigen API. Nutzer und Administratoren berichteten, dass Browseranfragen hängen blieben oder mit Challenge-Fehlern endeten. Besonders beeinträchtigt waren Seiten, die stark auf Cloudflares Sicherheitsmechanismen wie Bot-Management oder Zero-Trust-Kontrollen angewiesen sind.

In der Folge kam es zu spürbaren Auswirkungen: Social-Media-Dienste wie X konnten eingebettete Inhalte von Cloudflare-geschützten Seiten teils nicht laden. Auch Amazons Clouddienst AWS verzeichnete auf allestörungen.de zeitgleiche Ausfälle, deren genauer Zusammenhang jedoch bislang unklar ist. Cloudflare untersuchte den Vorfall zunächst weiter, während Umfang und Ursache noch offen waren.

Dienste funktionieren wieder

Ab 13:21 Uhr verzeichnete Cloudflare erste Erholungen im globalen Netzwerk. Einige Dienste funktionierten wieder, wenn auch zeitweise mit erhöhten Fehlerraten. Während der laufenden Fehlerbehebung deaktivierte Cloudflare vorübergehend den WARP-Zugang am Standort London, wodurch dort keine Internetverbindung über WARP möglich war.

Gegen 14:09 Uhr meldete das Unternehmen dann, dass die Ursache identifiziert sei und ein Fix implementiert werde. Zugänge über Cloudflare Access und WARP wurden nach Unternehmensangaben wiederhergestellt. Seit 15:34 Uhr funktionieren zudem die Dashboard-Services wieder, auch wenn Nutzer noch auf Probleme bei der Anmeldung stoßen können. Stand 15:42 Uhr sollen schließlich auch die anderen vom Ausfall betroffenen Dienste wieder weitgehend arbeiten.