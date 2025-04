Cloudressourcen mit AWS Config überwachen (2)

Neben den eigentlichen Ver- und Entschlüsselungsoperationen ist es wichtig, die sichere Verwaltung von Schlüsseln zu gewährleisten. In diesem Artikel beleuchten wir den AWS Key Management Service, mit dessen Unterstützung Sie Daten in AWS-Diensten oder eigenen Applikationen verschlüsseln und digital signieren können. Im zweiten Teil geht es um Authentifizierung und Zugriffskontrolle und wie Sie Richtlinien korrekt nutzen. Außerdem schauen wir uns das Zusammenspiel mit anderen AWS-Diensten an.