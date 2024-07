Cloudsicherheit: Alphabet plant Milliarden-Übernahme

Die Verhandlungen befinden sich laut Medienberichten in einem fortgeschrittenen Stadium, wobei der Deal hauptsächlich in bar finanziert werden soll. Wiz, ein in Israel gegründetes und mittlerweile in New York ansässiges Unternehmen, gilt als eines der am schnellsten wachsenden Software-Startups weltweit. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Cybersicherheitslösungen mit KI-gestützter Echtzeitbedrohungserkennung an.

Wiz erzielte 2023 einen Umsatz von etwa 350 Millionen Dollar und arbeitet mit 40 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zusammen, darunter Cloudplattformen wie Microsoft Azure, Amazon AWS sowie Google Cloud. Das Startup wurde kürzlich in einer privaten Finanzierungsrunde mit 12 Milliarden Dollar bewertet. Weder Alphabet noch Wiz haben bisher offiziell zu den Übernahmegesprächen Stellung genommen.