Cyberangriffe: Nur bedingt abwehrbereit

Eine Umfrage von Microsoft zeigt erhebliche Lücken in der digitalen Abwehrbereitschaft Deutschlands auf. Laut der Studie schätzen 79 Prozent der Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung die Abwehrbereitschaft ihrer Organisationen gegen Cyberangriffe als gering ein. Die Bedrohungslage wird dabei als hoch eingestuft: 88 Prozent der Öffentlichkeit und 62 Prozent der Entscheider in Politik und Verwaltung sehen eine hohe oder sehr hohe Gefahr durch Cyberangriffe für Staat und Wirtschaft.