Das Farbspektrum abklopfen

Eine erstaunlich kniffelige Aufgabe unter Windows ist es, ein Verzeichnis samt der darin enthaltenen Ordner auszudrucken. Die im Betriebssystem vorhandene cmd.exe bietet zwar auch Verzeichnisausdruck-Funktionen an, doch sind diese sehr schwerfällig in der Bedienung und umständlich für den Ausdruck von Ordnerinhalten. Besser klappt es mit DirPrintOK.

20 Jahre IT-Administrator

Mo., 16.09.2024 - 07:00

Happy Birthday! Die erste Ausgabe des IT-Administrator erschien im September 2004. Zwei Jahrzehnte sind in der IT eine Ewigkeit, doch immer auch gilt, dass Totgesagte länger leben: WLAN 802.11, RADIUS, VNC und Instant Messaging sind alles Themen, mit denen sich Admins noch heute herumschlagen. Zur Feier des runden Geburtstag gibt es was zu gewinnen. Bei Teilnahme an unserer kurzen Befragung warten mit etwas Glück großartige Preise auf Sie.