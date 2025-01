Daten auf Eis legen

Europäische Server, unbegrenzter Upload: Der Cloudanbieter Icedrive möchte mit kundenfreundlichen Features überzeugen. So erhalten Neukunden nach kostenloser Registrierung ein Kontingent von 10 GByte. Die Plattform verzichtet auf Upload-Größenbeschränkungen für einzelne Dateien und ermöglicht die flexible Konfiguration von Freigabeordnern.

Die moderne Benutzeroberfläche von Icedrive erlaubt den schnellen Zugriff auf gespeicherte Inhalte. Eine praktische Besonderheit des Dienstes liegt zudem in der Integration als virtuelle Festplatte, die sich nahtlos in das lokale Dateisystem einbindet und damit einen direkten Zugriff auf die Clouddaten ermöglicht. Das in Wales ansässige Unternehmen betreibt für europäische Nutzer Rechenzentren zudem innerhalb der EU.