Daten auf Trab

Mit an Bord sind schnellere Vektorsuchen für KI-Anwendungen, eine reduzierte Latenz bei Transaktionsverarbeitung sowie ein deutlich gesteigerter Datendurchsatz für Analysen. Exadata X11M soll zudem eine effizientere Nutzung von Flash-Speichern und Exadata RDMA Memory (XRMEM) ermöglichen, wodurch Unternehmen ihre Datenbanken schneller und auf weniger Systemen betreiben können. Zusätzlich sorgt die höhere Leistung von Exadata X11M für eine effizientere Konsolidierung von Workloads, sodass weniger Systeme benötigt werden und Unternehmen Infrastruktur-, Strom- und Kühlungskosten einsparen können.

Die Plattform unterstützt Bereitstellungsoptionen in On-Premises-, Public- und Multicloud-Umgebungen und ist kompatibel mit bestehenden Oracle-DatabaseInstallationen. Nutzer können ihre Workloads ohne Anpassungen der Anwendungen zwischen verschiedenen Umgebungen verschieben. Exadata X11M ist für den Betrieb in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sowie in AWS-, Google- und Microsoft-Azure-Rechenzentren ausgelegt. Funktionen wie Oracle Real Application Clusters sollen zudem eine hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit gewährleisten.