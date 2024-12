Datenrisiken im Visier

Thales hat einen neuen Dienst für Datensicherheit vorgestellt: Data Risk Intelligence. Der Ansatz entstand nach der Übernahme von Imperva im Dezember 2023 und kombiniert die Sicherheitsplattformen beider Unternehmen. Ziel ist es, Unternehmen bei der Bewältigung komplexer Datenrisiken in einer zunehmend vernetzten digitalen Infrastruktur zu unterstützen.

In einer Zeit steigender Cybersicherheitsbedrohungen soll die Data Risk Intelligence von Thales zentrale Herausforderungen von Unternehmen adressieren. So berichten laut dem Thales Data Threat Report 2024 93 Prozent der befragten Unternehmen von zunehmenden Sicherheitsrisiken. Die Data Risk Intelligence verspricht Sicherheitsteams daher einen umfassenden Überblick über Datenbestände in Cloud-, lokalen und hybriden Systemen sowie eine präzise Risikobewertung.

Die Software kombiniert hierfür Risikoindikatoren wie Benutzerberechtigungen, Schwachstellen und Verschlüsselungsstandards und liefert Unternehmen kontextbezogene Einblicke. Führungskräfte wie CIOs und CISOs können laut Anbieter dadurch Prioritäten für Sicherheitsmaßnahmen setzen und gezielte Empfehlungen zur Risikominimierung erhalten. Die wichtigsten Funktionen umfassen eine verbesserte Risikobewertung, umfassende Sichtbarkeit über Datenbestände und anpassbare Risikoindikatoren. Das Produkt steht Kunden mit einer aktuellen "Data Security Fabric Data 360"-Lizenz zur Verfügung.