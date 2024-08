Deutsche Unternehmen halten am Home Office fest

Viel war in letzter Zeit zu lesen von deutschen Firmen, die Ihre Mitarbeiter wenn nötig mit Druck aus dem Home Office zurück an den Schreibtisch im Büro holen wollen. Laut einer Umfrage des Wirtschaftsinstitus ifo stellt sich die Lage aber weiterhin entspannt dar: Lediglich 4 Prozent aller befragten Organsisationen wollen das Home Office ganz abschaffen. Immerhin 12 Prozent denken aber über eine Verschärfung der Regelungen nach.

Drei von vier der Unternehmen, in denen Homeoffice möglich ist, wollen es unverändert beibehalten. Das geht aus einer Umfrage des ifo Instituts hervor. Diese Ergebnisse widerlegten die Auffassung, dass der Trend zurück in die Büros geht: Lediglich 12 Prozent planen strengere Vorgaben, und nur 4 Prozent wollen die Arbeit von zuhause komplett abschaffen. Die öffentliche Berichterstattung konzentriere sich laut ifo auf einzelne Unternehmen, in denen das Home Office zurückgefahren werden soll – dies überzeichne die tatsächliche Entwicklung. 11 Prozent der Firmen wollen die Regelungen sogar weiter flexibilisieren.

In 79 prozent der befragten Unternehmen ist Arbeiten von zuhause grundsätzlich machbar. In Großunternehmen ist das deutlich häufiger der Fall (93 Prozent) als in kleinen und mittleren Betrieben (75 Prozent). Außerdem unterscheiden sich die Sektoren: Während 82 Prozent der Dienstleister und 89 Prozent der Industrieunternehmen Home Office anbieten können, gilt das nur für 40 Prozent der Bau- und Handelsunternehmen. Branchenübergreifend möchte aber nur eine Minderheit die Arbeit von zuhause einschränken oder abschaffen.