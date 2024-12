Die Wahl der richtigen Backupmethode

Häufig kommt es zu Verwechslungen, wenn von Backup die Rede ist. An der Frage, ob Daten oder Dateien gesichert werden sollen, scheiden sich oft die Geister. Digitale Daten und Dateien sind zwar eng miteinander verbunden, unterscheiden sich aber in einigen Aspekten. Digitale Daten sind Informationen, die sich in einem binären Format (bestehend aus Einsen und Nullen) speichern und verarbeiten lassen. Dies können Texte, Bilder, Konfigurationsdaten, Videos und vieles mehr sein. Eine Datei ist eine spezifische Organisation oder Anordnung von digitalen Daten, die unter einem Namen auf einem Speichermedium gespeichert sind. Daher können Dateien als digitale Daten betrachtet werden, aber digitale Daten müssen nicht notwendigerweise in Form einer Datei vorliegen.

Nicht alle Daten sind Dateien

Wenn Sie einzelne Dokumente, Bilder, Videos oder andere Dateien schützen möchten, ist die Sicherung von Dateien vorzuziehen. Sie eignet sich besonders, wenn Sie nur einzelne Elemente oder den genauen Inhalt einer Datei wiederherstellen wollen. Die Sicherung von Daten eignet sich für größere Datenbanken, Programme oder Systeme, die viele Informationen enthalten. Sie ist besser geeignet, wenn Sie komplexe Anwendungen oder große strukturierte Informationsmengen sichern wollen, um eine vollständige Wiederherstellung von Datenbeständen zu ermöglichen.

Wenn es beispielsweise darum geht, die Wiederherstellbarkeit eines Systems zu gewährleisten, ist ein Datenbackup besser geeignet als ein Dateisicherung. Denn ein Datenbackup umfasst nicht nur einzelne Dateien, sondern auch kritische Systemkomponenten wie Bootsektoren, Betriebssystemdateien und Konfigurationsdaten, die zum Starten des Systems notwendig sind. Diese Art der Sicherung stellt sicher, dass sich im Fall eines Fehlers oder Absturzes das gesamte System inklusive aller Programme und Einstellungen wiederherstellen lässt.

Im Gegensatz dazu sichert eine Dateisicherung nur bestimmte Dateien und würde nicht ausreichen, um das gesamte System bootfähig wiederherzustellen.

Wichtige Aspekte für industrielle Backups

In der Industrie ist die Wahl zwischen Datei- und Datenbackup stark von der Art der Systeme und Daten sowie der Risikobereitschaft abhängig. Das Dateibackup sichert einzelne Dateien oder Verzeichnisse und eignet sich besonders für Arbeitsumgebungen, in denen unstrukturierte Daten wie Dokumente, Berichte oder Designs eine Rolle spielen. Es hat eine Reihe von Vorteilen:

Unstrukturierte Daten: In Büroabteilungen, Forschung, Design oder Entwicklung, wo viele Einzeldateien genutzt werden.

Flexibilität: Schnelle Wiederherstellung einzelner Dateien oder Ordner, ohne das gesamte System wiederherstellen zu müssen.

Kosten: Dateibackups sind weniger ressourcenintensiv und kostengünstiger im Vergleich zu Datensicherungen.

Kleinere Systeme: Für nicht unternehmenskritische Systeme oder Geräte, bei denen ein kompletter Systemausfall weniger dramatisch ist.

Das Datenbackup sichert das gesamte System, einschließlich Betriebssystem, Konfigurationen, Anwendungen und aller Dateien. Dies ermöglicht es, ein System im Falle eines Hardwareausfalls oder schwerwiegenden Schadens durch Ransomware oder Cyberangriffe vollständig und schnell wiederherzustellen. Besonders bei Cyberattacken wie Phishing oder gezielten Attacken auf Schwachstellen können Backups dazu beitragen, die Integrität des Systems wiederherzustellen, ohne Lösegeld zahlen oder kompromittierte Daten verwenden zu müssen. Es eignet sich also besonders für

Kritische Systeme: In industriellen Umgebungen, insbesondere in der Produktion, wo ein kompletter Systemausfall die gesamte Fertigung zum Stillstand bringen könnte, ist das Datenbackup entscheidend. Ein Schutz vor Ransomware ist hier essenziell, da er verhindern kann, dass Angreifer den Betrieb stören.

Minimierung von Ausfallzeiten: Für Server, Produktionsanlagen oder ERP-Systeme, bei denen jeder Systemausfall hohe Kosten verursacht. Backups, kombiniert mit präventiven Maßnahmen gegen Cyberangriffe, ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung, selbst auf neuer Hardware, was die Betriebsunterbrechung minimiert.

Komplexe IT-Infrastrukturen: In komplexen Umgebungen, wo nicht nur die Dateien, sondern auch die Systemkonfiguration und Anwendungen essenziell sind. Der Schutz vor Ransomware und Cyberangriffen ist hier besonders wichtig, um sicherzustellen, dass keine dauerhaften Schäden durch Malware oder Hacker entstehen. Regelmäßige Backups und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (zum Beispiel Firewalls und Verschlüsselung) stellen sicher, dass auch im Falle eines erfolgreichen Angriffs schnell wiederhergestellt werden kann.

Ein Datenbackup macht das System im Idealfall nahezu unzerstörbar, weil es eine vollständige Kopie aller Daten inklusive die Bootfähigkeit, Einstellungen und Konfigurationen eines Computers einschließlich des Betriebssystems erstellt. Das gesamte System lässt sich im Notfall auf die ursprüngliche Hardware oder eine neue Maschine wiederherstellen. Da sowohl die Software- als auch die Hardwareumgebung exakt dupliziert werden, gibt es keine Abhängigkeit von bestimmten Anwendungen oder Dateien. Dies macht das Datenbackup zu einer robusten und zuverlässigen Lösung für die komplette Systemwiederherstellung.

Beim Datenbackup kommt im Idealfall eine bitbasierte Sicherung zum Einsatz, wie hier DeviceImage von WAXAR.



Die richtige Wahl der Backupmethode spart Zeit und Geld

Die richtige Auswahl der Backupmethode ist in der Industrie von entscheidender Bedeutung. Sie spart Zeit und Geld, indem sie Ausfallzeiten minimiert und Datenverlust verhindert. Automatisierte Backups erhöhen die Effizienz und ermöglichen eine sichere Wiederherstellung bei Störungen. Zudem erleichtern sie die Ressourcenplanung und sichern die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Skalierbare Ansätze sorgen für Zukunftssicherheit, sodass Unternehmen bei Wachstum flexibel bleiben. Insgesamt erhöhen optimale Backupmethoden die Sicherheit in der Produktionsplanung und reduzieren Risiken:

Minimierung von Ausfallzeiten: Industrielle Produktionsprozesse erfordern reibungslos funktionierende Systeme. Datenverluste durch Hardwarefehler oder Cyberangriffe können teure Stillstände verursachen. Ein robustes Backupsystem sorgt für schnelle Wiederherstellung und vermeidet lange Ausfallzeiten, was Zeit und Kosten spart. Schutz vor Datenverlust: Produktionsdaten wie Maschinensteuerungsprogramme und Pläne sind zentral für industrielle Prozesse. Datenverlust kann die Produktion stoppen und wertvolle Erkenntnisse über Produktionsabläufe zerstören. Eine gezielte Backupstrategie schützt diese Informationen und stellt ihre Verfügbarkeit sicher. Effizienz und Automatisierung: Moderne Backuptools bieten Automatisierungsmöglichkeiten, die den manuellen Aufwand minimieren und sicherstellen, dass Sicherungen regelmäßig und ohne menschliches Eingreifen ablaufen. Dies spart Zeit und reduziert Fehler. Optimale Ressourcenplanung: Eine durchdachte Sicherungsstrategie sichert Daten und Systeme, sodass Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren und effizienter arbeiten können. Sie ermöglicht auch eine zuverlässigere Kapazitätsplanung, da unerwartete Ausfälle vermieden werden. Compliance und rechtliche Sicherheit: Viele Industrien unterliegen strengen Vorschriften in Bezug auf Datensicherung und -wiederherstellung. Die richtige Auswahl der Backupmethoden stellt sicher, dass Unternehmen diese Anforderungen erfüllen, um mögliche Strafen oder rechtliche Probleme zu vermeiden. Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit: Flexible, skalierbare Backupwerkzeuge ermöglichen Unternehmen, ihre Strategien dem Wachstum anzupassen. Dies gewährleistet langfristige Effizienz und verbessert die Planungssicherheit.

Fazit

Die richtige Backupstrategie spart der Industrie Geld und Zeit, indem sie Ausfallzeiten minimiert, die Effizienz steigert, gesetzliche Anforderungen erfüllt und eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet. Zudem verschafft sie Sicherheit in der Produktionsplanung, indem sie unvorhergesehene Störungen vermeidet und eine schnellere Wiederherstellung bei Zwischenfällen ermöglicht.

ln/Dr. Jurij Ivastsuk-Kienbaum, Geschäftsführer bei WAXAR