Digitale Gratwanderung: Schutz im BYOD-Dschungel

Bring Your Own Device ermöglicht Mitarbeitern zwar mehr Flexibilität, birgt aber erhebliche Risiken für Unternehmensnetzwerke und sensible Daten. Der IT-Sicherheitsexperte OPSWAT hat nun einen umfassenden Leitfaden vorgestellt, der Organisationen bei der Entwicklung einer wirksamen BYOD-Sicherheitsstrategie unterstützen soll.