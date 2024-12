Digitale Helfer: Wie KI den Alltag verändert

Der aktuelle IT Skills & Salary Report von Skillsoft offenbart deutliche Qualifikationslücken in der Technologiebranche, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Die Studie zeigt, dass 65 Prozent der Befragten Kompetenzdefizite in ihren Teams wahrnehmen. Mehr als die Hälfte geht davon aus, dass diese Lücken auch in den kommenden zwei Jahren bestehen bleiben.