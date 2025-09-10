Lesezeitweniger als
1 Minute
Download der Woche: AndroidDrive
Mit AndroidDrive lässt sich ein Android-Smartphone im Handumdrehen als Laufwerk im Windows Explorer einbinden – ganz ohne Rooting. So können Dateien, Fotos und andere Medien direkt zwischen PC und Handy verschoben werden, als handele es sich um eine weitere Festplatte.
Für die Einrichtung sind nur wenige Schritte nötig: Nach der Installation von AndroidDrive muss zusätzlich das kleine Zusatzprogramm Dokan von der Hersteller-Website installiert werden. Außerdem sollte auf dem Smartphone USB-Debugging aktiviert sein. Anschließend erscheint das Gerät im Explorer als eigenes Laufwerk. Wer möchte, kann dem Smartphone sogar einen festen Laufwerksbuchstaben zuweisen – bequem über das AndroidDrive-Symbol in der Taskleiste.