Download der Woche: AndroidDrive

Die letzten Jahre waren von einem massiven Datenwachstum in deutschen Unternehmen geprägt. Und dieser Anstiegt wird sich fortsetzen, was zu Herausforderungen beim Management und der Nutzung dieser Datenmassen führt. Im September widmet sich IT-Administrator diesem Thema und zeigt unter anderem, wie Sie einen hochverfügbaren Speicher mit Storage Spaces Direct planen und mit dem Azure Storage Explorer Ihre Daten im Blick behalten.