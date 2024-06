Download der Woche: AutoHotkey

Die Autohotkey-Skripte des Tools sind Textdateien mit der Datei-Endung AHK. Mit einem einfachen Texteditor wie beispielsweise Notepad++ können Sie sofort loslegen. Nach dem Aufrufen eines Skripts startet Autohotkey mit einem Icon im System-Tray. Hier lassen sich dann Funktionen wie "Edit This Script", "Reload This Script" oder "Pause Script" ausführen. Abschließend stellen sie die gewünschten Skripte oder EXE-Dateien für das Ausführen in den Autostart-Ordner.