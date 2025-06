Download der Woche: Burp

Das quelloffene Tool Burp (BackUp and Restore Program) richtet sich an Admins, die eine einfache und effiziente Alternative zu komplexen Werkzeugen wie Bacula suchen. Burp bietet eine serverbasierte Backup-Architektur mit Clientsoftware für Windows, macOS und Linux. Dank Unterstützung für den Volume Shadow Copy Service (VSS) lassen sich auch konsistente Snapshots von Windows-Rechnern erstellen – inklusive Dateiberechtigungen und verschlüsselten EFS-Dateien.

Schlanke und sichere Backups

Ein zentrales Ziel der Software ist es, den Netzwerkverkehr und den Speicherbedarf möglichst gering zu halten. Dafür nutzt Burp unter anderem Delta-Differenzierung per librsync, Datenkompression via zlib und eine Deduplizierung der Backup-Daten. Auch unterbrochene Sicherungen können wiederaufgenommen werden. Die Kommunikation zwischen Server und Clients erfolgt verschlüsselt per SSL, inklusive automatischer Zertifikatsverwaltung.

Zu den weiteren Funktionen zählen eine fein einstellbare Backup-Planung, die Unterstützung mehrerer Aufbewahrungszeiträume sowie Benachrichtigungen über den Sicherungsstatus per E-Mail. Die Serverkomponente läuft auf Unix-Systemen, die Clients sind plattformübergreifend einsetzbar.

Grafische Oberfläche mit Burp-UI

Lange Zeit bot Burp lediglich ein Live-Monitoring auf Terminalbasis via ncurses – für viele Admins zweckmäßig, aber wenig komfortabel. Inzwischen arbeitet Entwickler Benjamin Sans an einer modernen Weboberfläche namens Burp-UI. Diese ergänzt den Live-Status-Monitor um eine Baumansicht der Backups, grafische Berichte pro Client und System sowie eine zentrale Übersicht über alle Sicherungen.