Download der Woche: Classic and Extended Control Panel

Mit Windows 11 sind bekanntlich viele liebgewonnene Funktionen verschwunden. Das kostenlose Tool "Classic and Extended Control Panel" bringt nicht nur die vertraute Systemsteuerung zurück, sondern bietet zusätzlich zahlreiche neue Einstellungen in einer erweiterten Ansicht.

So finden Sie dank des "Classic and Extended Control Panel" die wichtigsten Systemeinstellungen wieder in der gewohnten Oberfläche – übersichtlich und schnell zugänglich. Als besonders praktisch erweisen sich die God-Mode-Settings mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche. Der Wechsel zwischen Classic- und Extended-Panel erfolgt mühelos, und sämtliche Optionen zur Systemkonfiguration sind in einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche zusammengefasst. Das schlanke Programm kommt ohne Installation aus und läuft problemlos auf allen 64-Bit-Versionen von Windows 10 und Windows 11.