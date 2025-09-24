Download der Woche: DriverStoreExplorer

Auch im Zeitalter von Microservices, Multicloud und KI geraten Admins in Situationen, in denen Windows-Treiber Systeme oder einzelne Komponenten lahmlegen. Ursache sind häufig Konflikte zwischen Treibern oder ein überladener Driver Store. IT-Verantwortliche, die mit wechselnder Hardware oder vielen Treiberupdates arbeiten, sollten daher das kostenlose Tool DriverStoreExplorer kennen.

DriverStoreExplorer ist ein portables Windows-Dienstprogramm, das installierte Treiberpakete im zentralen Treiberspeicher verwaltet. Es zeigt alle Treiber in einer strukturierten Tabelle mit Angaben wie Version, Datum, Anbieter und Gerätename. Über Kontrollkästchen lassen sich veraltete oder doppelte Treiber schnell markieren und in einem Schritt löschen – auch systemkritische Pakete, wenn das Tool mit Administratorrechten gestartet wird. Praktisch: Die Open-Source-Software benötigt keine Installation und eignet sich so auch für Notfallsysteme. Zusätzlich unterstützt sie die digitale Signaturprüfung und warnt bei unsicheren Paketen. Doch Vorsicht: Eine unsachgemäße Nutzung, etwa beim Entfernen wichtiger Treiber, kann die Systemstabilität gefährden.