Download der Woche: Duplicati

Wer Passwörter mobil verwalten möchte, ohne sensible Daten aus der Hand zu geben, findet in "Password Safe und Manager" ein konsequent offline arbeitendes Werkzeug. Die App ist für Android und iOS verfügbar und verzichtet vollständig auf Clouddienste und Hintergrundkommunikation. Nutzer behalten so die volle Kontrolle über ihre Daten – ein Versprechen, das sich besonders an professionelle User richtet, die auf Datensouveränität setzen.