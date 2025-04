Download der Woche: Etherpad

Wer in Arbeitsgruppen kollaborativ Texte bearbeiten möchte, muss dafür nicht zwangsläufig eine vollständige Office-Suite mit Cloudanbindung bereitstellen. Mit dem schlanken, webbasierten Open-Source-Editor Etherpad steht eine einfache Alternative zur Verfügung, die sich besonders für den schnellen Austausch in technisch orientierten Teams eignet. Mehrere Personen können gleichzeitig und in Echtzeit an einem Dokument arbeiten – ganz ohne Benutzerkonto oder lokale Installation. Änderungen sind sofort sichtbar, was die Koordination deutlich erleichtert.

Für Administratoren interessant: Etherpad lässt sich vollständig im eigenen Netzwerk betreiben und bietet damit Kontrolle über Datenschutz und Infrastruktur. Beiträge einzelner Nutzer werden farblich hervorgehoben, ein integrierter Chat ermöglicht die direkte Abstimmung im Texteditor selbst. Dank einer aktiven Entwickler-Community ist das auf JavaScript basierende Tool gut gepflegt, und über zahlreiche Plug-ins lässt sich die Funktionalität flexibel erweitern – etwa um Zugriffskontrollen, Formatvorlagen oder Schnittstellen zu anderen Systemen.