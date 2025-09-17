Download der Woche: Explorer++

Der Windows Explorer gehört zweifellos zu den meistgenutzten Bordmitteln des Betriebssystems. Wer jedoch mehr Komfort und Funktionen wünscht, sollte sich die Open-Source-Alternative Explorer++ ansehen. Der Dateimanager bietet alle bekannten Grundfunktionen – ergänzt um praktische Features wie Lesezeichen oder das Erstellen von Dateilisten.

So lassen sich häufig verwendete Pfade als Bookmarks speichern. Praktisch für Profis: Mit Explorer++ können auch Dateiattribute geändert sowie Dateien geteilt oder wieder zusammengeführt werden. Zudem erlaubt das Tool das Abspeichern von Dateilisten für Dokumentationen oder Archivzwecke. Auf Wunsch lässt sich Explorer++ sogar als vollständiger Ersatz für den Windows Explorer einrichten – eine schlanke, anpassbare Software für alle, die beim Dateimanagement mehr Möglichkeiten erwarten.