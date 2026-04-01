Download der Woche: Katalog

Wer schon einmal stundenlang nach einer Datei auf einem externen Laufwerk gesucht hat, kennt das Problem: Die Bordmittel moderner Betriebssysteme stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Das Open-Source-Tool "Katalog" schafft Ordnung im Dateidschungel – und das ganz ohne physische Verbindung zwischen den Datenquellen.

Katalog legt für jedes eingebundene Laufwerk oder Medium einen eigenen Katalog an und stellt die Bestände in einer hierarchischen Baumstruktur dar. Eine integrierte Suchfunktion, Tags und ein umfassender Index machen auch große Sammlungen schnell durchsuchbar.

Die eigentliche Stärke des Tools liegt woanders: Interne und externe Datenquellen lassen sich vollständig unabhängig voneinander verwalten. Die gesamte Kollektion bleibt so auch im Offlinebetrieb über eine einzige Oberfläche zugänglich. Wer seine Bestände analysieren möchte, findet zusätzlich eine Statistikfunktion, die relevante Kennzahlen auf einen Blick liefert.

Besonders in Umgebungen mit vielen Wechselmedien – etwa Backupfestplatten, Archiv-NAS oder optischen Medien – spielt Katalog seine Stärken aus. Da die erzeugten Katalogdateien klein und portabel sind, lassen sie sich problemlos auf einem zentralen Netzlaufwerk ablegen, sodass mehrere Administratoren denselben Index gemeinsam nutzen können. Das Tool steht als plattformübergreifende Qt-Anwendung für Windows, macOS und Linux bereit.