Download der Woche: NetSpeedTray

Wer seinem Internetanbieter nicht blind vertraut, kann mit dem kostenlosen Tool NetSpeedTray jederzeit die aktuelle Down- und Upload-Geschwindigkeit überwachen – dezent und ressourcenschonend direkt in der Windows-Taskleiste. Das Open-Source-Programm blendet den aktuellen Datentransfer in Echtzeit ein und fügt sich optisch nahtlos ins Windows-Design ein.

Per Doppelklick öffnet sich eine detaillierte Verlaufsgrafik, die den Datenverkehr der vergangenen Stunden oder Tage zeigt. Zusätzlich steht eine Mini-Live-Grafik zur Verfügung, die auf Wunsch in der Anzeige integriert wird. Wer es individuell mag, kann Farben, Schriftoptionen, Dezimaldarstellung und sogar die Position des Widgets nach eigenen Vorlieben anpassen – ob fest in der Taskleiste oder frei verschiebbar auf dem Desktop.

NetSpeedTray läuft unauffällig im Hintergrund und verbraucht kaum Systemressourcen. Installation und Updates erfolgen bequem per Windows-Paketmanager Winget, alternativ steht eine portable Version ohne Installation bereit. Für alle, die ihre Internetperformance im Alltag im Auge behalten wollen, ist das Tool eine schnelle, unkomplizierte und elegante Lösung.