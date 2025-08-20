Download der Woche: NetSpeedTray

Lesezeit
weniger als
1 Minute
Drucken
a- a+
Veröffentlicht Vor 8 Stunden
Zuletzt aktualisiert Vor 1 Woche
Bis jetzt gelesen

Download der Woche: NetSpeedTray

20.08.2025 - 07:00
Veröffentlicht in:

Wer seinem Internetanbieter nicht blind vertraut, kann mit dem kostenlosen Tool NetSpeedTray jederzeit die aktuelle Down- und Upload-Geschwindigkeit überwachen – dezent und ressourcenschonend direkt in der Windows-Taskleiste. Das Open-Source-Programm blendet den aktuellen Datentransfer in Echtzeit ein und fügt sich optisch nahtlos ins Windows-Design ein.

Screenshot des Tools NetSpeedTray mit einer grünen Verlaufskurve der Internetgeschwindigkeit und Konfigurationsmöglichkeiten.

Per Doppelklick öffnet sich eine detaillierte Verlaufsgrafik, die den Datenverkehr der vergangenen Stunden oder Tage zeigt. Zusätzlich steht eine Mini-Live-Grafik zur Verfügung, die auf Wunsch in der Anzeige integriert wird. Wer es individuell mag, kann Farben, Schriftoptionen, Dezimaldarstellung und sogar die Position des Widgets nach eigenen Vorlieben anpassen – ob fest in der Taskleiste oder frei verschiebbar auf dem Desktop.

NetSpeedTray läuft unauffällig im Hintergrund und verbraucht kaum Systemressourcen. Installation und Updates erfolgen bequem per Windows-Paketmanager Winget, alternativ steht eine portable Version ohne Installation bereit. Für alle, die ihre Internetperformance im Alltag im Auge behalten wollen, ist das Tool eine schnelle, unkomplizierte und elegante Lösung.

Tags

Copyright © 2023, Heinemann Verlag