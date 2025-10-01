Download der Woche: Psono

Auch kleine Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern sollten Wert auf eine sichere IT-Umgebung legen. Als Open-Source-Software bietet sich hierfür der Passwort-Manager Psono an. Die Plattform lässt sich im eigenen Haus betreiben und speichert Anmeldedaten verschlüsselt ab. Zugriffe können zentral verwaltet oder bei Bedarf im Team geteilt werden.

Psono bringt zudem zahlreiche Funktionen zur Verwaltung sensibler Informationen mit. Dank mehrschichtiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – bestehend aus Client-, SSL- und Speicher-Verschlüsselung – lassen sich Daten sicher gemeinsam nutzen. Durch das Self-Hosting sind Unternehmen unabhängig von öffentlichen Diensten und behalten die volle Kontrolle über ihre Zugangsdaten.

Technisch besteht Psono aus mehreren Komponenten: Zentrales Element ist der Psono-Server, der die Logik abbildet und über eine REST-Schnittstelle mit den Clients kommuniziert. Die Daten werden in einer Postgres-Datenbank gespeichert, für die mindestens Version 13 empfohlen wird. Optional können weitere Bausteine wie ein Webclient ohne Backend-Logik, Browser-Erweiterungen zur Formular-Autofill-Funktion oder ein Fileserver zur verschlüsselten Ablage von Dokumenten ergänzt werden. Ein Reverse Proxy – in der Regel nginx – übernimmt SSL-Offloading und sorgt für die Verbindung von Client und Server.

Darüber hinaus bietet Psono zahlreiche Funktionen für Administratoren. Dazu zählen unter anderem ein Healthcheck-API, die Möglichkeit zur Einschränkung von 2FA-Methoden, zentrale Sicherheitsberichte sowie ein webbasiertes Admin-Dashboard. Auch in puncto Skalierbarkeit zeigt sich die Umgebung flexibel: Von vertikalem Wachstum über hochverfügbare Setups bis hin zu Multi-Storage-Szenarien in Hybridumgebungen ist vieles möglich. Erweiterte Features wie LDAP- oder SAML-Integration, Audit-Logging und erweiterte Sicherheitsrichtlinien stehen in einer Enterprise-Edition zur Verfügung.