Download der Woche: Quick Access Popup

Wer viel vor dem Rechner sitzt und dabei nicht unnötig Zeit vergeuden will, sollte auf oft genutzte Anwendungen, Dateien sowie Links und Pfade so schnell wie möglich zugreifen können. Mit der Standardoberfläche von Windows ist ein direkter, gebündelter Zugriff allerdings nicht für alle Quellen möglich, sodass sich ein Blick auf das kostenfreie Tool Quick Access Popup lohnt.

Die Desktop-Erweiterung Quick Access Popup richtet sich im Systemtray ein und stellt beliebige Verknüpfungen für den Schnellzugriff in einem eigenen Fenster zur Verfügung. Bei der Konfigurierung des Werkzeugs lässt sich sowohl auf Dateipfade als auch Shortcuts zu oft genutzten Anwendungen oder Links auf Webseiten verweisen. Als besonders praktisch erweist sich die Software in einer Multibildschirm-Umgebung. Eine spezielle Funktion stellt sicher, dass zum Beispiel der Windows Explorer als Standard-Filemanager nur auf dem aktiven Monitor geöffnet wird.

Dabei erkennt das Programm die aktive Position durch die Mausaktivität. Den in Quick Access Popup verknüpften Inhalten sind kaum Grenzen gesetzt. Nicht nur Dateiordner, sondern auch Programme, Webseiten oder ganze Prozeduren lassen sich hinterlegen. Auch Systemordner (Desktop, Programmverzeichnis und ähnliche ) oder alle zuletzt geöffneten Ordner sind integrierbar. Sehr hilfreich ist die Funktion, dass Quick Access Popup auch mit den Datei-öffnen-Dialogen diverser Programme zusammenspielt. Soll also zum Beispiel ein Word-Dokument geöffnet werden, springt der Anwender mithilfe des Tools innerhalb des Word-Dialogs in den passenden Ordner.