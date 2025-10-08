Download der Woche: Remmina

Remote-Zugriff auf Server und Clients gehört zu den Kernaufgaben eines Admins. Genau hier spielt Remmina seine Stärken aus. Das freie Linux-Tool unterstützt Protokolle wie RDP, SSH oder VNC und ermöglicht den zentralen Zugriff auf unterschiedliche Systeme über eine einzige Oberfläche. Praktische Features wie Verbindungsprofile oder eine dynamische Fensteranpassung machen die tägliche Arbeit komfortabel.

Wer verschiedene Systeme aus der Ferne administriert, kennt das Problem: Windows Remote Desktop funktioniert nur in Microsoft-Umgebungen, andere Tools wiederum nur auf Linux oder für SSH. Remmina vereint diese Ansätze in einem zentralen Open-Source-Werkzeug und unterstützt alle gängigen Protokolle wie RDP, VNC, SSH oder SPICE.

Besonders praktisch ist die klare Benutzeroberfläche, über die sich Verbindungen zu unterschiedlichen Servern und Clients verwalten lassen. Admins können Verbindungsprofile speichern, Fenster dynamisch anpassen und bei Bedarf sogar Ordner freigeben. Damit eignet sich Remmina nicht nur für spontane Supporteinsätze, sondern auch für die regelmäßige Wartung heterogener IT-Landschaften.

Da das Tool aktiv weiterentwickelt wird und für Linux-Distributionen ebenso wie über Snap oder Flatpak verfügbar ist, lässt es sich unkompliziert in bestehende Admin-Workflows integrieren. Für IT-Profis, die regelmäßig mit gemischten Systemumgebungen arbeiten, ist Remmina eine zeitsparende und verlässliche Lösung.