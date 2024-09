Download der Woche: SysGauge

Nach dem Start zeigt SysGauge die verfügbaren Daten in einer geordneten Übersicht und in Echtzeit an. Sämtliche Werte liegen entweder als Grafiken, Tachometer oder Tabellen vor. Auf Wunsch lassen sich die zu kontrollierenden Systemressourcen anpassen und so nicht nur der lokale PC, sondern auch weitere Rechner im Netzwerk überwachen. Das Werkzeug zeigt neben der Auslastung von CPU und Arbeitsspeicher laufende Prozesse mit detaillierten Informationen an und macht Angaben zum Platzverbrauch auf Festplatten sowie zu den Lese- und Schreibraten. Weitere Programmkomponenten überwachen Netzwerkaktivitäten und Freigaben.

Ferner kann das Tool alle erfassten Daten in verschiedenen Dateiformaten abspeichern. Dazu gehören HTML, PDF, TXT und auch XML. Über die Prorammeinstellungen lassen sich Regeln erstellen. Zum Beispiel kann SysGauge einen speziellen Alarmton abspielen oder den PC abschalten, sobald die CPU-Auslastung einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat.