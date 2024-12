Download der Woche: SystemRescue

Im Gegensatz zu Android oder iOS wollen unter Windows installierte Programme in der Regel einzeln aktualisiert werden. Das ist nicht nur aufwendig, sondern führt auch dazu, dass so manches Update auf der Strecke bleibt. Der kostenlose Paketmanager "RuckZuck" erledigt die Aktualisierung sämtlicher Programme auf dem Rechner in einem Aufwasch.