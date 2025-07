Download der Woche: TCP Monitor Plus

Wer unter Windows den Netzwerkverkehr analysieren möchte, erhält mit dem kostenlosen Tool TCP Monitor Plus ein kompaktes Werkzeug zur Überwachung aktiver Verbindungen und Schnittstellen. Die Software zeigt in Echtzeit an, welche Prozesse Netzwerkzugriffe initiieren, inklusive zugehöriger IP-Adressen, Ports und Protokolle. Dabei werden auch Upload- und Download-Geschwindigkeit, Anzahl der übertragenen Pakete sowie die genutzte Netzwerkschnittstelle transparent dargestellt.