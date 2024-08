Download der Woche: UCheck

Auch der umgekehrte Weg funktioniert: Wer ein nicht mehr genutztes Tool vom Rechner schmeißen möchte, wählt es in der Aufstellung von UCheck direkt zur Deinstallation aus. Das Werkzeug hat eine dreistellige Anzahl von Programmen in seiner Datenbank. Für unbekanntere Anwendungen, für die kein direktes Update möglich ist, erlaubt das Tool das Durchsuchen des Internets. Die freie Variante bringt die wichtigsten Funktionen zum Aufspielen von Updates und zum Entfernen alter Software mit. Wer das Werkzeug auf einer größeren Anzahl von Computern im Unternehmen nutzen möchte und dabei auch auf automatische Scans zurückgreifen will, muss zur kostenpflichtigen Premium-Variante greifen, deren Preis mit knapp 50 US-Dollar für zehn Rechner aber immer noch überschaubar ausfällt.