Download der Woche: Wise Auto Shutdown

Es gibt Rechner, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu bestimmten Zeiten verfügbar sein müssen und andere, bei denen der IT-Verantwortliche sicherstellen möchte, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten herunterfahren. Doch diese eher lästige Aufgabe in die Hände des Anwenders oder gar eines eh schon viel beschäftigten Admins zu legen, ist nicht notwendig, denn "Wise Auto Shutdown" übernimmt diesen Job.

Mit Wise Auto Shutdown für Windows fahren Admins PCs automatisiert herunter oder starten sie neu. Die Software ist leicht zu bedienen und arbeitet ressourcenschonend im System Tray des Clients. Das Tool bietet insgesamt sechs Funktionen: den PC herunterfahren, Neustart des Rechners, Abmelden, Energiesparmodus, Ruhezustand oder das Sperren des Computers. Die ausgewählte Aktion läuft dann entweder täglich zu einer festgelegten Uhrzeit, an einem gewünschten Datum oder auch nach Ablauf eines Countdowns.

Ebenso ist es möglich, das Abmelden oder einen Shutdown des Rechners bei einem Leerlauf über eine festgelegte Zeitspanne in Minuten beziehungswiese Stunden auszuführen. Praktisch ist dabei auch, dass Wise Auto Shutdown fünf Minuten vor diesen Aktionen eine entsprechende Meldung ausgibt. So lässt dich in Ausnahmefällen oder wenn die Aktion falsch terminiert ist, die Ausführung um bis zu vier Stunden verschieben. Wise Auto Shutdown steht als Installer-Datei oder als portable Version bereit.