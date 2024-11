Download der Woche: Xelitan Zip

Das Komprimieren erledigt Xelitan Zip in die gängigen Formate ZIP, 7Z, TAR, GZ, XZ sowie BZ2. Weiterhin bietet das Packprogramm einen integrierten Viewer für Texte als auch Bilder, ohne die Dateien entpacken zu müssen. Sogar nicht unterstützte Formate versucht die kostenfreie Software durch das Nutzen einer Content-Analyse zu öffnen. Abschließend ist portable und ohne Installation lauffähige Xelitan Zip in der Lage, sich in das Windows-Kontextmenü zu integrieren.