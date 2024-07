Download der Woche: XnShell

Mit diesen zusätzlichen Bildbearbeitungsmöglichkeiten per Rechtsklick lassen sich dank XnShell Dateien direkt in andere Formate konvertieren. Weiterhin können Sie das schnelle Drehen von Bildern oder das Ändern ihrer Größe durchführen. Besonders interessant ist die Option zum direkten Anpassen der IPCT-Metadaten, um bestimme Attribute hinzuzufügen. Falls notwendig lassen sich die Dateien auch mit einem Klick in geeignete Cloud-Plattformen verschieben, um Platz auf dem Rechner zu schaffen.