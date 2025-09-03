Download der Woche: auto-cpufreq

Wer Linux-Laptops oder mobile Workstations zur Administration nutzt, kennt das Problem: Gerade beim Troubleshooting oder in engen Wartungsfenstern soll der Akku nicht schlappmachen. Das Open-Source-Tool auto-cpufreq hilft dabei, die Balance zwischen Leistung und Energieverbrauch automatisch und intelligent zu steuern – ohne manuelles Eingreifen. So behalten IT-Admins die volle Kontrolle über die Systemperformance und verlängern gleichzeitig die Akkulaufzeit.

Das freie Tool auto-cpufreq sorgt auf Linux-Systemen für eine automatische und dynamische Anpassung der CPU-Frequenz. Ziel ist es, Energieeffizienz und Systemleistung intelligent auszubalancieren, ohne dass Nutzer selbst in CPU-Governor-Einstellungen oder Taktfrequenzen eingreifen müssen. Stattdessen analysiert die Software in Echtzeit verschiedene Systemparameter wie CPU-Auslastung, Temperatur, Ladezustand und den aktuellen Betriebsmodus (Netz oder Akku) und passt daraufhin sowohl den verwendeten CPU-Governor als auch die maximale und minimale Frequenz an.

Das Werkzeug setzt dabei auf vorhandene Kernel-Schnittstellen und arbeitet ausschließlich benutzerseitig, sodass weder tiefere Systemeingriffe noch Kernelmodifikationen erforderlich sind. Neben der automatischen Regelung bietet das Tool auch Diagnosefunktionen: Über ein interaktives CLI-Menü lassen sich aktuelle Leistungsdaten und Energieverhalten überwachen. Logs und Live-Anzeigen geben transparent Auskunft über alle vorgenommenen Änderungen.

Typische Einsatzszenarien finden sich auf Laptops und mobilen Workstations, vor allem unter gängigen Distributionen wie Ubuntu, Fedora, Arch oder Debian. Für IT-Administratoren ist das Tool besonders hilfreich, wenn häufig zwischen Netz- und Akkubetrieb gewechselt wird oder die Akkulaufzeit maximiert werden soll, ohne die Systemleistung deutlich einzuschränken. Auch auf Servern mit moderatem Leistungsbedarf kann auto-cpufreq sinnvoll sein, etwa wenn thermische Effizienz oder ein leiser Betrieb gefragt sind.