Neues Datenschutzabkommen in Kraft gesetzt

Drei Jahre nach dem Aus für den "Privacy Shield" ist ein drittes Abkommen über den Datentransfer zwischen der EU und den USA in Kraft. Gestern hat die EU-Kommission den sogenannten Datenschutzrahmen abgesegnet. In dem Beschluss wird festgelegt, dass die Vereinigten Staaten ein angemessenes Schutzniveau – vergleichbar mit dem der Europäischen Union – für personenbezogene Daten gewährleisten, die innerhalb des neuen Rahmens aus der EU an US-Unternehmen übermittelt werden.