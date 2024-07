Entspannung wenn der Kopf raucht

Wenn die Uhr Feierabend schlägt, ist bei vielen der Akku im Kopf leer. Dann lohnt sich Blick auf das praktische Kopfmassagegerät für eine wohlverdiente Ruhe und Entspannung am Abend. Je nach Bedarf stehen drei Einstellungen zur Auswahl.

Neben der Variante "Schlaf" für den ganz müden Admin bietet das Massagegerät auch den Modus "Entspannung" für zwischendurch im Büro sowie "Dynamik" als Kickstart am Morgen. Jede Sitzung dauert in der Regel 15 Minuten und lässt sich durch Wiederholung auf Wunsch verlängern. Dank der zehn Massagearme des Geräts ist eine vollständige Behandlung mit 360 Grad an jeder Stelle garantiert. Das mitgelieferte USB-C Ladekabel wiederum erlaubt das flexible Aufladen.