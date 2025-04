Firewall fürs Sprachmodell

Cloudflare hat mit Cloudflare for AI eine neue Tool-Suite vorgestellt, die Unternehmen helfen soll, KI-Anwendungen sicherer und kontrollierter zu betreiben. Die Suite soll zentrale Herausforderungen im Umgang mit generativer KI adressieren – etwa den Schutz sensibler Daten, die Verhinderung toxischer Prompts und die Übersicht über eingesetzte Modelle.

Unternehmen erhalten damit laut Cloudflare erstmals durchgängige Funktionen, um sowohl autorisierte als auch nicht autorisierte KI-Nutzung im eigenen Netzwerk zu erkennen und gezielt abzusichern. Im Fokus steht dabei, wie Mitarbeiter KI-Tools nutzen – zum Beispiel bei der Eingabe vertraulicher Daten in externe Chatbots oder bei der Verwendung von KI-Anwendungen ohne zentrale Freigabe. Mit Funktionen wie dem AI-Gateway und der Firewall for AI will Cloudflare ermöglichen, Prompts zu analysieren, Missbrauch zu verhindern und kritische Informationen zu schützen.

Integriert ist auch eine toxizitätsbasierte Filterung mithilfe von Llama Guard, mit der problematische Eingaben automatisch erkannt und geblockt werden können. Zusätzlich bietet Cloudflare for AI eine Infrastruktur für den sicheren und skalierbaren Betrieb eigener KI-Modelle. Durch den Einsatz von GPUs in über 190 Städten soll eine schnelle Bereitstellung in Nutzernähe möglich sein – inklusive Schutz vor Angriffen, Datenlecks und Ausfällen. Die Toolsammlung ist ab sofort verfügbar.