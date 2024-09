Großes Firmware-Update: Flipper Zero erhält App-Store

Flipper Zero, ein beliebtes Multifunktions-Sicherheitstool, hat kürzlich ein bedeutendes Firmware-Update auf Version 1.0 erhalten. Diese Aktualisierung bringt mehrere wesentliche technische Neuerungen mit sich, die die Funktionalität und Leistung des Geräts erheblich erweitern.

Eine der wichtigsten Änderungen im Firmware-Release 1.0 ist die Einführung eines dynamischen App-Ladesystems, das es Benutzern ermöglicht, Anwendungen von Drittanbietern zu installieren. Diese Apps können nun direkt von der microSD-Karte geladen werden, was die Erweiterbarkeit des Geräts deutlich verbessert und den begrenzten internen Speicher entlastet.

Eine weitere bedeutende Neuerung ist die Unterstützung von JavaScript. Entwickler können nun Anwendungen für Flipper Zero in dieser weit verbreiteten Programmiersprache schreiben, was die Entwicklung im Vergleich zu C/C++ vereinfacht und den Einstieg für neue Entwickler erleichtert. Das JavaScript-Support basiert auf der mJS-Scripting-Engine, die speziell für Mikrocontroller optimiert wurde und effizient mit den begrenzten Systemressourcen umgeht.

Mehr Speed und Funktionen

Das NFC-Subsystem von Flipper Zero wurde komplett überarbeitet, was zu einer spürbaren Leistungssteigerung führt. Die neue Implementierung ist besser auf das verwendete Betriebssystem FreeRTOS abgestimmt und nutzt einen ereignisgesteuerten Ansatz. Dies hat nicht nur die Geschwindigkeit der NFC-Funktionen erhöht, sondern auch die Unterstützung für neue NFC-Kartenprotokolle erleichtert. Zusätzlich wurde die Architektur des NFC-Systems verbessert, was die Wartung und Erweiterung vereinfacht.

Neben diesen Hauptneuerungen enthält das Update auch allgemeine Systemverbesserungen. Die Akkulaufzeit im Standby-Modus wurde auf bis zu einen Monat verlängert. Die Bluetooth-Datenübertragungsgeschwindigkeit mit Android-Geräten wurde um bis zu 100 Prozent erhöht, und Firmware-Updates können nun über Bluetooth 40 Prozent schneller übertragen werden. Im Bereich Sub-GHz wurden 89 Funkprotokolle integriert, und es wurde Unterstützung für externe Hardware-Module hinzugefügt. Auch die Infrarot-Funktionen wurden erweitert, unter anderem durch die Einführung universeller IR-Fernbedienungen für verschiedene Gerätetypen.