Fix für freie Firewall

Die freie Firewall OPNsense lässt sich aus Gründen der Hochverfügbarkeit als Cluster betreiben. Nach einer Aktualisierung von Version 24.7.2 auf 24.7.4 kann es jedoch zu Fehlermeldung wie "The backup firewall is not accessible or not configured" kommen. Das Problem lässt sich aber in wenigen Schritten beheben.