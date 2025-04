GPT-4o mit deutlich verbesserter Bildgenerierung

Die Bildfunktion ist tief in GPT‑4o integriert und erlaubt mehrstufige Bildentwicklungen im Gesprächsverlauf. Das Modell berücksichtigt frühere Eingaben und sorgt so dafür, dass etwa das Design eines Spielcharakters oder einer Infografik auch bei späteren Anpassungen konsistent bleibt. Im Vergleich zu anderen Systemen kann GPT‑4o deutlich mehr Objekte samt ihren Eigenschaften gleichzeitig im Blick behalten – laut OpenAI bis zu 20. Nutzer können zudem eigene Bilder hochladen, auf deren Basis die KI neue Entwürfe generiert.

Auch unter der Haube hat sich einiges getan: Trainiert wurde das Modell auf der Kombination von Bild- und Textdaten, wodurch es nicht nur einzelne Bilder gut versteht, sondern auch komplexe Zusammenhänge erkennen kann – etwa wie verschiedene Bilder sprachlich miteinander verknüpft sind. Stilistisch ist vieles möglich, von fotorealistischen Szenen bis zu skizzenhaften Darstellungen. Sämtliche generierten Bilder enthalten C2PA-Metadaten zur Herkunftsnachverfolgung. Zusätzlich sorgt ein internes Prüfsystem dafür, dass KI-generierte Inhalte den Nutzungsrichtlinien entsprechen.

OpenAI betont, dass Bildgenerierung mit GPT‑4o nicht nur ein kreatives Werkzeug, sondern auch ein sicherheitsrelevanter Bereich ist. Inhalte mit Gewalt, sexuellen Darstellungen oder realen Personen unterliegen strengen Regeln und technischen Schutzmechanismen. Das neue Feature ist ab sofort in ChatGPT für Plus-, Pro-, Team- und Free-User verfügbar, eine API-Anbindung für Entwickler soll in den nächsten Wochen folgen.