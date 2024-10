Flottes Löschen in Dokumenten

Dass sich in Word-Dokumenten mithilfe der Strg- und der Pfeiltasten von einem Wort zum nächsten springen lässt, wissen die meisten Anwender. Unbekant ist allerdings oft, dass sich so auch komplette Worte mit einem Tastendruck löschen lassen. Besonders praktisch ist dies beim Vertippen: Wer am Ende eines Worts gemerkt hat, dass sich ein Buchstabendreher eingeschlichen hat, drückt einfach "Strg" plus die Backspace-Taste und das Wort ist wieder verschwunden. Befindet sich der Cursor vor dem zu löschenden Wort, benutzen Sie einfach "Strg"+"Entf".